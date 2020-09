Hai un e-commerce? Devi inserire un blog: è fondamentale

Avere un e-commerce è una grande avventura commerciale che si caratterizza da molti livelli di attenzione: ai prodotti, ai clienti, alle spedizioni e alla pubblicità. Il web, infatti, è pieno di competitor pronti a vendere prodotti più accattivanti e a rubare clienti paganti. Diventa quindi fondamentale distinguersi e fidelizzare i clienti. Uno degli strumenti del digital marketing, uno dei più potenti a tal proposito, è il blog, ossia uno spazio digitale che raccoglie articoli, notizie, guide e informazioni di interesse. Una delle regole non scritte della vendita online è proprio quella di inserire un blog a fianco al proprio e-commerce per offrire al cliente non solo una bacheca di prodotti con brevi descrizioni, ma un servizio informativo completo.

Ma possedere un blog nell’e-commerce ha anche altri vantaggi puramente utili a fini di marketing:

· Generare maggiore traffico

· Incrementare le vendite

· Catturare possibili acquirenti attraverso contenuti non legati alla vendita diretta

· Aumentare l'autorevolezza del proprio sito web

· Far conoscere e divulgare il proprio brand

· Collaborare con altri partner attraverso la link building SEO.

Il traffico derivante da un sito web di tipo e-commerce è transazionale. Ciò significa che si è raggiungibili solo da clienti intenzionati all'acquisto. Avendo una sezione dedicata com’è il blog, invece, attraverso la cattura di intenti di ricerca informativi, si può raggiungere quel genere di clienti che non sono ancora direttamente interessati all’acquisto ma stanno solo cercando le prime informazioni per effettuarlo. E anche se il cliente non compra nell'immediato, potrebbe parlare con qualcuno del sito web, avendolo trovato utile allo scopo informativo e illustrativo. Un esempio: un utente che digita su Google “come togliere la muffa dalle pareti” (intento informativo) potrebbe non sapere ancora che la creolina è un ottimo prodotto. Leggendone su un blog, potrebbe quindi cercare un e-commerce online che la venda e acquistarla (intento transazionale). Senza l’articolo che elenca tutti i migliori metodi per rimuovere la muffa, non sarebbe arrivato all’e-commerce finale.

Un blog è quindi pura pubblicità: non di quelle invasive, che appaiono sullo schermo e si fa di tutto per farle sparire. Attraverso determinate keyword inseribili negli articoli del blog, il possibile acquirente diventa un potenziale cliente.

Bisogna pensare come un (potenziale) cliente

Spesso e volentieri un e-commerce è abbastanza freddo, diretto e incentrato alla vendita. Quando a un cliente si vuole vendere qualcosa per forza, non sarà spinto a comprare, ma, al contrario, potrebbe esserne infastidito. Con una sezione blog si può creare del contenuto d'impatto che coinvolga il cliente con un approccio meno freddo, che non vuole spingere necessariamente alla finalizzazione di un acquisto.

Blog e newsletter

Un blog può essere sfruttato anche per fare e-mail marketing in maniera non troppo invasiva. Sarà il lettore (o potenziale cliente) stesso che, dopo aver trovato utili e interessanti i contenuti nella sezione blog, lascerà la mail nel campo apposito per tenersi aggiornato con una newsletter (potrebbe essere utile creare contenuti esclusivi per cui il cliente, incuriosito, lascerà il proprio contatto).

Basta ragionare un attimo: è meglio fare spam via e-mail a contatti acquistati online, oppure avere leads che hanno lasciato un recapito personale perché veramente interessati al servizio/prodotto/informazione? La risposta è ovvia. Un cliente che lascia un proprio contatto personale, lo si può considerare già fidelizzato e catturato. E questo implica, se non sul momento in un futuro, che quello stesso cliente acquisti il prodotto/servizio che viene offerto.

L'importanza delle keyword

Nella scheda tecnica di un prodotto si possono inserire delle parole chiave incentrate alla vendita, che indirizzino la ricerca del potenziale acquirente sul sito e-commerce. Il vantaggio di un blog però è proprio quello di poter inserire anche tutte quelle keyword che qualcuno cercherebbe anche solo a scopo informativo.



Tutte queste keyword informative possono essere inserite nel blog allo scopo di indirizzare la ricerca dell'utente verso il proprio sito web, informarlo e rendergli un servizio gratuito. Questo porterà sicuramente il cliente ad apprezzare il servizio che gli viene offerto, e con l'aiuto dei consigli o risposte alle domande più frequenti, potrebbe scegliere di acquistare direttamente dall'e-commerce collegato al blog.

Autorevolezza e reputazione di un sito web (Brand Awareness)

I competitor nel campo degli e-commerce non mancano mai. Ecco perché diventa molto importante acquisire autorevolezza, mostrare di essere competenti nel proprio campo, aiutare e informare il cliente. Se lo si fa maniera efficiente, il cliente riconoscerà l'autorevolezza che si ha nel campo che si va a trattare, aumentando la sua fiducia nei confronti del brand. Più fiducia significa maggiori probabilità che il cliente finalizzi un acquisto. Inoltre, di riflesso, aumenterà in generale la reputazione di tutto l'e-commerce sul web.

Link earning e link building

Se si vuole avere un buon piazzamento tra i risultati dei motori di ricerca è molto importante essere fonti attendibili e avere una buona struttura di link e collegamenti interni e esterni, che rimandino al proprio sito web. Posizionare link interni invoglia il lettore ad approfondire, restando all'interno dello stesso sito web. Con un solo click si viene reindirizzati a un altro argomento o contenuto presente nel sito.

Attenzione però: è molto importante che i link siano posizionati con naturalezza e che abbiano un senso logico con il filo del discorso. Ecco quindi che torna utile il buon vecchio blog. Permette di creare questa struttura di link in maniera del tutto naturale, inserendoli all'interno dei vari articoli ed aggiornamenti del blog in questione.



Grazie a questa struttura di link è possibile anche collaborare con altri partner allo scopo di avere dei link esterni su altri siti web o blog, che rimandino al nostro e-commerce. Ricordandosi però l'importanza della scelta accurata dei partner con cui collaborare, che richiede grande lavoro di analisi da parte di professionisti SEO come l’agenzia web PosizioneUno. I motori di ricerca penalizzano chi cita link poco autorevoli, quindi è molto importante citare sempre partner attendibili, e in egual modo farsi citare a propria volta da fonti attendibili.