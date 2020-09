Scegliere un buon tagliaerba: gli elementi da considerare

Il mercato dei tagliaerba è in costante evoluzione, grazie anche alle nuove tecnologie. Oggi ne possiamo trovare tanti diversi modelli: da quelli grandi, dei veri e propri trattorini, fino ai decespugliatori di ultima generazione. Nel messo tutti i classici tagliaerba a 4 ruote, a spinta, con motore elettrico o a scoppio. Non è possibile dichiarare quale sia il modello di tagliaerba migliore in assoluto, anche perché molto dipende dal tappeto erboso che ci si trova a dover tagliare; banalmente, più il prato di casa è grande e più potente e versatile dovrà essere il tagliaerba.

Diversi modelli, cosa valutare

Il primo elemento da considerare riguarda appunto il tipo di tagliaerba da valutare. Come ci spiegano sul sito taglierba.eu , il mercato propone 3 macro categorie di tagliaerba: i decespugliatori a spalla, i tagliaerba a spinta, i trattorini. Non consideriamo in queste sede le cesoie tagliaerba, perché sono adatte esclusivamente per la finitura degli sfalci, quindi per i bordi vicino ad arbusti e accessori da giardino. Le 3 macro categorie contengono accessori molto diversi tra di loro, che si usano sì per tagliare il prato, ma che offrono opzioni molto differenti. Il trattorino è di certo la versione più comoda e pratica del tagliaerba, adatta ad essere utilizzata anche in grandi parchi; he però un costo elevato, così come lo è l’ingombro. Chi non ha tanto spazio e un budget elevato dovrebbe prediligere i classici tagliaerba a spinta, con 4 ruote che sorreggono il motore, elettrico o termico. Chi ha un piccolo tappeto erboso da tagliare, o magari anche varie zone con dossi e cunette, dovrebbe invece valutare un decespugliatore: più pratico sui dislivelli e nelle zone non piane, molto semplice da utilizzare e compatto.

Il motore: elettrico o a scoppio

Negli ultimi anni il numero di modelli di decespugliatore e di tagliaerba elettrici è sempre aumentato. Quelli più classici hanno un piccolo motore elettrico, con cavo di alimentazione. Chiaramente sono pensati per chi ha un piccolo giardino, da curare solo saltuariamente. Il motore elettrico è poco rumoroso, leggero e compatto; certo, con un cavo al seguito non è semplice riuscire a tagliare zone molto grandi, mentre per un prato di dimensioni contenute non ci sono problemi di sorta. I modelli più potenti e costosi hanno motori elettrici con batteria; permettono di tagliare fino a 1.500 m quadrati di tappeto erboso, o anche più. I tagliaerba con motore a scoppio sono disponibili in varie versioni, quelli più potenti sono perfetti anche per grandi giardini, anche se risultano leggermente rumorosi. La predilezione per il motore elettrico o a scoppio dipende da una serie di fattori, tra cui le dimensioni del prato, il budget a disposizione, ma anche la necessità di tagliare il prato anche nelle ore del mattino, evitando di disturbare i vicini di casa.

Trattorini o robot tagliaerba

Queste due tipologie di tagliaerba sono pensate per chi possiede grandi tappeti erbosi, che necessitano di una costante cura. Ad esempio possiedono trattorini o robot tagliaerba le amministrazioni comunali, che li utilizzano per i parchi cittadini. Oppure chi ha un ampio parco, con superfici superiori ai 2.000 metri quadrati: tagliare un prato di tali dimensioni con un tagliaerba a spinta potrebbe risultare decisamente gravoso come lavoro. Alcuni modelli di trattorino offrono anche il vantaggio di poter montare accessori diversi dalla lama per tagliare l’erba, cosa che li rende adatti per vari lavori correlati alla coltivazione del giardino. Per quanto riguarda i robot tagliaerba, occorre ricordare che funzionano al meglio su tappeti erbosi abbastanza piani, senza interruzioni nel mezzo, quali vialetti di accesso o camminamenti di vario genere. Anche in questo caso, come per i tagliaerba a spinta, i modelli si differenziano per area falciabile in una giornata.

La raccolta dell’erba

Un elemento che può risultare molto importante per la scelte del tagliaerba riguarda la modalità dir accolta degli sfalci, creati appunto tagliando l’erba. Con i decespugliatori la questione non si pone: l’erba viene tagliata e cade a terra. Lo stesso avviene con i robot tagliaerba, perché solitamente sono utilizzati con una certa costanza, quindi la lunghezza degli sfalci è minima. I tagliaerba a spinta e i trattorini possono invece essere muniti di cestello di raccolta. Più tale contenitore è grande e minore sarà la necessità di svuotarlo, con ovvia praticità per chi sta usando l’attrezzo.