Test su tampone oro/rino-faringeo per diagnosi di Covid-19

Oltre ai test sierologici per la ricerca degli anticorpi contro il virus SARS CoV-2, il Laboratorio Pasteur offre la possibilità di effettuare anche il test molecolare su tampone oro/rino-faringeo a coloro che ne facciano richiesta.

L’analisi molecolare per la ricerca dell’RNA virale di SARS-CoV-19, con PCR, viene effettuata in service da un laboratorio convenzionato accreditato dal Ministero della Sanità (DGPRE del 03/04/20 e ss.mm.), il referto è disponibile entro due giorni lavorativi , anche on-line.

Il test molecolare su tampone è il test elettivo per la diagnosi di Covid-19, in quanto valuta direttamente la presenza del virus nel paziente, e la sua positività è indice di infezione in corso.