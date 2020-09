Uomini e Donne: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione del programma

Ci siamo. Una nuova stagione televisiva è alle porte. Tra i programmi Mediaset confermati anche per il 2020/2021 c’è l’indissolubile Uomini e Donne condotto come sempre da Maria De Filippi. Quali novità dobbiamo aspettarci per la nuova edizione? Con l’aiuto dello staff del sito UniversoMariano.it andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo sulle nuove puntate del talk show dei sentimenti di Canale 5.

Cast confermato?

Anche in questa edizione Maria De Filippi ha confermato gli opinionisti storici del programma, ovvero la sempre agguerrita Tina Cipollari e l’ex ballerino Gianni Sperti, a cui durante le puntate del trono over si aggiunge l’astrologa ed ex pin-up di Drive-In Tinì Cansino. Resta da capire se nel trono classico, al fiano di Tina e Gianni, si siederanno anche per quest’anno Jack Vanore e l’ex tronista Lorenzo Riccardi.

Quando va in onda la prima puntata?

Anche se ancora la data non è stata ufficializzata dalla rete, la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne è programmata per lunedì 14 settembre nel consueto orario delle 14.45, al termine della soap opera spagnola “Una vita”.

Le registrazioni sono già iniziate?

La risposta è sì, le registrazioni di Uomini e Donne sono iniziate giovedì 27 agosto. E’ lecito aspettarsi nei prossimi giorni da qualche talpa del web le prime indiscrezioni su quel che accade all’interno dello studio, in particolare sugli accesi scontri tra Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Cambia la formula delle puntate?

Verrebbe da dire che formula che vince non si cambia. E fino allo scorso anno, per Uomini e Donne, è stato così. Almeno fino alla sospensione causa lockdown. Chi segue assiduamente il programma si ricorda che al ritorno in onda Maria De Filippi e il suo team di autori s’inventò una formula inedita con protagoniste Gemma Galgani e Giovanna Abate, dove entrambe venivano corteggiate da misteriose identità che si celavano dietro un nickname. La formula non ebbe un grandissimo riscontro di pubblico, tanto da far tornare la De Filippi sui suoi passi e tornare, appena le normative lo hanno consentito, in studio. Con una novità, però: fondendo il trono over al trono classico. E così, durante le diatribe sentimentali di Gemma e company, ha fatto la sua comparsa anche Giovanna Abate, proveniente dal trono classico. Questo format, al contrario dell’altro, ha riscosso un discreto successo di auditel e si vocifera che per la nuova edizione questa formula verrà adottata per tutte le puntate. Sarà davvero così?

Gemma Galgani ci sarà?

Domanda alquanto scontata: sì, la dama torinese ci sarà per la sua undicesima edizione consecutiva. Stando alle prime anticipazioni divulgate dai profili social di Uomini e Donne, sembra che Gemma abbia conosciuto qualcuno nel corso dell’estate, la cui identità è al momento misteriosa. Quel che è certo è che la frequentazione con il giovane Nicola “Sirius” Vivarelli è arrivata al capolinea.

Chi sono i nuovi tronisti?

Chi segue gli account social di Uomini e Donne ha potuto partecipare a un sondaggio sulla scelta dei nuovi tronisti del programma. I candidati erano tre: Davide Blanda, Gianluca De Matteis e Davide Donadei. Le votazioni si sono svolte per gran parte di agosto e solo due arriveranno a sedersi sul trono più ambito della televisione italiana.

Il pubblico in studio ci sarà?

Sì, il pubblico in studio ci sarà, anche se in versione ridotta. L’accesso allo studio della Elios di Roma è consentito soltanto a 30 persone a cui verrà misurata la febbre prima dell’ingresso.