Caraglio: al Filatoio la mostra "CambiaMenti" del progetto HAR

Dal 19 settembre al 18 ottobre nelle prestigiose Sale del Filatoio di Caraglio, Progetto HAR allestirà l’ attesa Mostra annuale. L’ orario per visitare la Mostra sarà il sabato pomeriggio dalle ore 15,00 alle 20,00 e la domenica e i giorni festivi dalle ore 10,00 alle 20,00 con orario continuato.

L’inaugurazione con rinfresco è prevista per sabato 19 settembre alle ore 17.00. L’ingresso alla Mostra sarà contingentato e riservato alle persone con la mascherina.

I CambiaMenti avvengono. Ed è al di là di essi, accettandone la presenza e agendo di persona per affrontarli, che si vive e si salvaguarda il bene comune, la bellezza, il rispetto di ogni cosa, di ogni

Una Mostra fotografica che ha per titolo “CambiaMenti” potrebbe con facilità essere associata al periodo storico che stiamo attraversando, in questo bisesto anno 2020. In realtà i lavori che vengono proposti vanno ben al di là del fatto contingente, mentre sono frutto di approfondite riflessioni, realizzate con un “certain régard” fotografico dai Fotografi di Progetto HAR.