Dal teatro all’arte: ad Alba mostra in due atti per i ragazzi di Crisalide

"Il Coronavirus ha messo a dura prova il mondo dell’arte, sul quale non hanno gravato solo le norme di sicurezza, ma anche un netto abbandono da parte delle istituzioni. Eppure Dostoevskij scriveva che 'la bellezza salverà il mondo'​ e anche noi albesi sentiamo la necessità di avvicinarci nuovamente all’arte e di risvegliare la nostra sensibilità".



Su queste basi prende forma “​You’re welcome​”, mostra curata dal gruppo Crisalide, che prenderà vita nei primi due weekend di settembre ad Alba.



L’esposizione si propone di raccogliere i lavori di otto giovani artisti cresciuti nel cuore delle Langhe e di mostrarli gratuitamente a chiunque avverta "l’esigenza di un momento in cui fermarsi e contemplare".



La mostra verrà aperta al pubblico venerdì 4 settembre presso i locali di “Succolento”, in via Giuseppe Verdi 5, a partire dalle ore 9.30, e resterà esposta anche sabato 5.

A seguire si sposterà all'angolo fiorito del cortile della Maddalena (via Vittorio Emanuele II), dove in collaborazione con la Libreria La Torre sarà visitabile a partire da venerdì 11 e fino a domenica 13, dalle 9.30 alle 19.



L’inaugurazione della mostra avverrà venerdì 4, alle ore 18 presso “Succolento”. Durante il momento di apertura verranno illustrati i pensieri e gli studi che rappresenta, mentre alla Libreria La Torre l’esposizione verrà animata da “Una lettura privata” (venerdì 11 settembre alle ore 18), un classico evento Crisalide nel quale alcuni lettori daranno voce a scritti anonimi raccolti dal gruppo.



I due eventi sono a ingresso libero. Si chiede la disponibilità dei partecipanti a lasciare nome, cognome e recapito, come previsto dalle norme Covid.







CRISALIDE

Crisalide è un gruppo di giovani, attivo da due anni, il cui intento è di riuscire a supportare e promuovere ogni tipo di forma d'espressione artistica e creare eventi in cui possa nascere un dialogo culturale "nel quale noi – spiegano i suoi componenti – ricopriamo il ruolo di mediatori tra chi produce arte e chi ne usufruisce".

Il collettivo nasce nel 2018 con gli eventi di "Una lettura privata", nei quali scritti anonimi raccolti dal gruppo vengono interpretati in una rapppresentazione nella quale lettori e scrittori si confondono.

"Un’esperienza riuscita, portata anche fuori dai confini dell’Albese e che ci ha permesso di ampliare le nostre prospettive a serate di teatro, laboratori di narrativa, concerti e dibattiti". Col 2020 la compagine di Crisalide approda al mondo delle arti visive organizzando “YOU’RE WELCOME”, che includerà cinque progetti fotografici, uno di pittura e un'installazione contemporanea, a cura di Margherita Caldiero, Vittoria Massucco, Giovanni Lo Vano, Francesco Sordo e di tutto il gruppo.







LE OPERE

I progetti fotografici analizzano la realtà da diversi punti di vista, a partire dai paesaggi di Sara Lo Vano, studentessa all'Accademia di Belle Arti di Cuneo, fino a “AT EASE”, lavoro di Valeria Gallo sul "body shaming"; quest’ultimo, particolarmente attuale, nasce, come spiega l’autrice stessa, da una ricerca affiorata intorno ai suoi 15 anni: “Da donna ho sentito più volte, soprattutto in adolescenza, la sensazione di trovarmi a disagio in un corpo che non corrispondeva ai canoni di bellezza stabiliti dalla società. Ho sempre creduto che l’essere a mio agio col mio corpo fosse qualcosa che dovevo guadagnarmi cambiando e avvicinandomi a quei canoni. Oggi, forse anche grazie a molti movimenti recentemente nati in quest’ambito, mi rendo conto di quanto sia importante accettare il proprio corpo per quello che è, apprezzando quelli che la società identifica come 'difetti' piuttosto che come elementi di unicità. Voglio credere che una ragazzina possa rivedersi in una di queste foto e accettarsi”.



La mostra raccoglie anche uno studio di Fabio Meinardi e Marcello Giampaoletti, “How much a cocoa bean really costs?”, prodotto finale di un soggiorno in Costa d’Avorio, nel quale i due raccontano il processo umano dietro al cacao, dalle piantagioni ai porti di Abidjan e San Pedro.



La mostra raccoglie anche i ritratti di quotidianità, intima e anacronistica, di Anna Benedusi e le pellicole di Martina Panariello, un omaggio al Roero e al legame con la propria terra.



Oltre alla fotografia, l’allestimento conta anche sugli acrilici di Margherita Caldiero, frutto di una ricerca intima e sentita che l’ha accompagnata per tutto il suo percorso presso l’Accademia di Belle Arti di Torino, che si è concluso quest’estate con il massimo dei voti. L'arte di Margherita si esprime "grazie al segno e alle sue potenzialità, che mi permettono di indagare con intensità e profondità le radici delle cose che mi interessano in una continua sperimentazione. Attraverso esso, cerco di trasmettere l’insieme di sensazioni ed emozioni che provo nel fare i miei lavori, con l’intento di avere un dialogo e una relazione con l’altro".



Un altro punto di poliedricità si trova nell’indagine di Alessandro Manfrin, studente alla IUAV di Venezia e assistente dell'artista Luca Vitone, che sfocia in “Untitled”, un’installazione parte di un progetto più ampio già apprezzato durante la sua partecipazione al progetto "JaguArt x Artissima" nella città di Venezia. “La mia ricerca – scrive Manfrin - tenta di indagare quello che è il limite tra naturale e artificiale, tra sintetico e organico, in tutte le sue forme e manifestazioni nel tessuto urbano”.