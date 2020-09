Pedala Cervasca: al via la seconda edizione!

Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, sabato 12 settembre si svolgerà la seconda edizione della pedalata in bicicletta, per famiglie e non competitiva, per le frazioni del Comune di Cervasca.

Il ritrovo sarà presso il campo sportivo della frazione San Defendente, programmato per le ore 14, mentre la partenza avverrà alle ore 15.00.

La pedalata, organizzata dall’Amministrazione Comunale, si articolerà tra le frazioni di San Defendente, Santo Stefano, Santa Croce e San Bernardo per un percorso totale di 15 km su fondo pianeggiante, dove si alterneranno tratti asfaltati e tratti sterrati.

Al fine di poter organizzare il tutto nel pieno rispetto delle normative e in piena sicurezza, si richiede la prenotazione obbligatoria entro giovedì 10 settembre al numero 340-2558475 (anche su WhatsApp) comunicando il numero e i nomi dei partecipanti.

L’evento terminerà nella frazione San Bernardo e successivamente ognuno rientrerà alla propria abitazione autonomamente.

Il comitato organizzativo precisa che i ragazzi minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto e che per loro è obbligatorio l’uso del casco. Tutti i partecipanti, ragazzi e adulti, dovranno portare con sé la propria mascherina al fine di poter garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di anti-contagio.

Si ricorda che si declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione.

