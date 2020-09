Tutto pronto a Santo Stefano Belbo per il "Pavese Festival 2020"

A Santo Stefano Belbo fervono i preparativi per il Pavese festival 2020, la rassegna che ogni anno porta sulle colline amate dallo scrittore santostefanese i grandi interpreti della musica, dell’arte e della letteratura italiani.

La ventesima edizione si svolgerà dal 4 al 6 settembre. Ospiti di quest’anno, in cui ricorrono il settantesimo anniversario della morte dello scrittore e della pubblicazione del romanzo La luna e i falò , saranno Davide Boosta Dileo, Marcello Fois con Gavino Murgia, Neri Marcorè con Domenico Mariorenzi, Omar Pedrini e Andrea Bosca.

Ad aprire la manifestazione, venerdì 4, alle 18, presso la chiesa dei santi Giacomo e Cristoforo, ci sarà l’inaugurazione della mostra di Tina Cosmai dal titolo La luna e i falò: Cesare Pavese, l’infanzia, il paesaggio, il ritorno . Alle 21.30, Davide Boosta Dileo porterà in scena Boostology per Cesare Pavese .

Sabato 5, alle 17, Marcello Fois e Gavino Murgia interpreteranno i Dialoghi con Leucò , mentre, alle 21.30, Neri Marcorè e Domenico Mariorenzi presenteranno Musica e parole per Cesare Pavese .

Tutti gli eventi sono gratuiti e si terranno in piazza Umberto I. Nel rispetto delle misure di contenimento del coronavirus, i posti saranno limitati e ci sarà l’obbligo di prenotazione on-line e ingresso contingentato. È possibile prenotare il proprio posto attraverso il sito www.fondazionecesarepavese.it e sarà necessario presentarsi in piazza Umberto I con un’ora d’anticipo rispetto all’orario d’inizio dell’evento per consentire l’espletamento dei controlli previsti dalla normativa anti Covid-19. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento interpersonale.