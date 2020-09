Motori: Andrea Montagnana prepara il prossimo round del trofeo “Dunlop Cup”

Il pilota saviglianese del M.C. Drivers Cuneo Andrea Montagnana è sceso in pista con la Suzuki 600 per ultimare la preparazione in vista del prossimo round del trofeo “Dunlop Cup” che si svolgerà il prossimo 20 settembre sui circuito del Mugello: “E’ stato un allenamento utile sia per sia per me che per testare alcune soluzioni tecniche sulla moto.”

