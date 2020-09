A Barge, Bagnolo e Paesana riaprono da gli sportelli amministrativi Asl chiusi per l’emergenza Covid

Dopo la chiusura imposta dall’emergenza pandemica del Covid-19, da oggi, 1 settembre, a Barge, Bagnolo Piemonte e Paesana riaprono gli sportelli amministrativi nei distretti dell’Asl Cn1.

Si tratta di una riapertura, come precisa l’Asl, in via sperimentale.

L’attività amministrativa degli sportelli è affidata alla gestione Amos, e rispetterà orari prestabiliti. A Barge sportello aperto lunedì martedì e giovedì, dalle 9 alle 12.30; a Bagnolo Piemonte mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e a Paesana venerdì, dalle 9.30 alle 11.30.

L’attività verrà svolta nel rispetto delle misure di protezione Covid-19 necessarie, comprese le modalità di accesso con distanziamento, per evitare assembramenti.