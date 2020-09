A Bra, l’IPS Velso Mucci riparte in sicurezza dal prossimo 14 settembre

Dal prossimo 14 settembre gli studenti dell’IPS Velso Mucci di Bra, torneranno ufficialmente a scuola in piena sicurezza e nel rispetto delle normative anti Covid19. Ad accoglierli all’ingresso, oltre alla colonnina con il gel igienizzante, un sofisticato termo scanner misurerà la temperatura e, attraverso una voce guida, darà il via libera all’accesso in aula o ne sancirà il divieto. Ma non è tutto. Se lo studente distrattamente, pur avendo la giusta temperatura corporea, non dovesse aver indossato la mascherina, la stessa voce guida gli chiederà di farlo, altrimenti negherà l’autorizzazione all’acceso.

“Le novità principali riguardano le modalità di accesso e di uscita degli studenti – spiega il Prof. Gianluca Moretti, Preside dell’Istituto – per l’accesso abbiamo previsto un percorso che porta gli studenti prima ad utilizzare il gel igienizzante, poi a misurare la propria temperatura corporea per mezzo del termo scanner e infine, accedere alle aule dopo essersi registrati attraverso l’utilizzo del badge personale di riconoscimento”.

Anche questa sarà una delle novità dell’anno scolastico 2020-2021, il badge personale per ognuno degli studenti, integrato con il sistema del registro elettronico Spaggiari in uso all’Istituto. A questo proposito anche il diario scolastico prevede una novità, oltre la versione cartacea anche un’app e anch’essa integrata al sistema Spaggiari.

“Un’ulteriore misura di sicurezza prevista – aggiunge il Prof. Moretti – è data dall’utilizzo di apparecchi ad emissione di ozono, che azionati in remoto durante la notte, permetteranno la sanificazione di tutto il plesso”.

Questi apparecchi registrano tutti i vari parametri di utilizzo e, una volta al mese, forniranno un documento che certifica il corretto utilizzo e l’avvenuta sanificazione dell’area.

“Riguardo le aule – continua il Preside – lo svantaggio è quello di aver dislocato le classi in modo poco razionale all’interno dei plessi, a seguito della misurazione delle stesse seguendo le linee del cruscotto ministeriale, il vantaggio è quello che riusciamo garantire in tutte le nostre aule il rispetto della distanza di un metro tra le rime buccali e ciò consentirà ai nostri studenti, di non dover indossare la mascherina in aula finché saranno in posizione statica”.

Quindi studenti senza mascherina all’interno delle aule, ma solo da seduti e nel rispetto della normativa ministeriale, ovvero la distanza di un metro tra le “rime buccali”, che non sono delle poesie ma le estremità laterali della bocca.

“Per quanto riguarda l’orario di lezione – spiega ancora il Prof. Moretti – ci sono stati alcuni cambiamenti. Nella settimana avremo tre giornate di sei ore in aula, due giornate da cinque ore sempre in aula e due pomeriggi da due ore ma di didattica a distanza. Questo consente, alternando le classi tra quelle che finiscono alle 12.25 e quelle che finiscono alle 13.20, di alleggerire di molto il carico di studenti in uscita e per tanto la possibilità che si creino assembramenti. Per concludere mi sento di poter assicurare la nostra utenza che i protocolli sono ad oggi tutti rispettati e lo saranno anche se dovessero cambiare le situazioni”.

Tutto pronto per il rientro quindi, nel rispetto delle normative ministeriali e in piena sicurezza per ragazzi e famiglie, con una chicca finale. Per chi lo volesse, ma anche per qualche studente distratto che dimenticasse la sua a casa, si potranno acquistare delle mascherine in stoffa lavabili e riutilizzabili, griffate con il nome e marchio dell’IPS Velso Mucci.