Fondazione Crc: dal 3 settembre al via i nuovi webinar per gli insegnanti

La Fondazione CRC per il nuovo anno scolastico promuove laboratori e attività di formazione rivolti agli insegnanti come elemento essenziale della progettazione a scuola su diversi temi: innovazione didattica, relazioni in classe, scoperta del talento, relazione con ragazzi e genitori, inclusione e multiculturalità.

Primo appuntamento: giovedì 3 settembre alle 15 con il webinar "Intelligenza emotiva". Insieme a Barbara Costamagna di Eclectica Torino affronteremo il tema per conoscere la sua utilità, apprendere metodi e strategie, capire come stimolare l'intelligenza emotiva dei ragazzi.

Barbara Costamagna

Psicologa e psicoterapeuta specializzata in sessuologia e certificata come Terapeuta EMDR per il trattamento di esperienze traumatiche e lo sviluppo del Management. Si occupa di formazione e consulenza per scuole, aziende, società sportive, manager e progetti di promozione della salute e del benessere.