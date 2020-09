Covid-19 ad Alba, gli "attualmente positivi" ridiscendono a quota 15

Tredici decessi, 15 persone attualmente positive, 88 guariti. Questi i dati che, appena diffusi dal Comune, aggiornano la contabilità sulla diffusione dell’infezione da Covid-19 tra i residenti albesi.

Tra le vittime, che da tempo erano ferme a quota 12, si è purtroppo aggiunto il pensionato albese spentosi giovedì scorso all’ospedale di Verduno, mentre il conto dei positivi si è ridotto di qualche unità negli ultimi giorni, dopo aver ritoccato quota 19 a metà della scorsa settimana.



Dal Comune si ribadisce l’importanza della collaborazione di ciascuno per non accrescere il contagio, in particolare evitando assembramenti e segnalando il proprio arrivo da aree a rischio.



Precisamente, per chi proviene da Romania e Bulgaria è previsto l’isolamento fiduciario per 14 giorni presso la propria abitazione, mentre per chi proviene da Croazia, Grecia, Malta e Spagna: è obbligatorio sottoporsi a tampone.



Si ricorda poi che, a tutti i soggetti provenienti dai Paesi succitati è inoltre fatto obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio; quello dell’Asl Cn2, contattabile telefonando allo 0173/316.619 o scrivendo una mail a dipp.alba@aslcn2.it. Si invitano ospiti e datori di lavori a informare su tale obbligo di comunicazione.