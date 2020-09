"Le stazioni sciistiche non sono i luoghi ideali per realizzare Covid Hotel": l'appello di Prato Nevoso Ski per la ricerca di siti alternativi

Quello che trovate qui è il nuovo bando che è appena stato emanato dall’ASL, per individuare una struttura adeguata e consona per ospitare pazienti positivi asintomatici Covid. La Prato Nevoso ringrazia tutti gli enti coinvolti nel tavolo di lavoro, la Regione Piemonte e in particolare la Questura e l'ASL, un tavolo pensato per trovare una nuova sistemazione o provare a trovare una nuova sistemazione all’emergenza Covid.

Dobbiamo fare squadra mai come in questo momento. Prato Nevoso, come del resto tutte le località di grande attrazione turistica, non sono i posti ideali per poter dare ospitalità ai Covid Hotel. Allora vi chiediamo di unirvi a noi nella ricerca di strutture ricettive adeguate, insieme, facendo gioco di squadra.