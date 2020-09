Volley A2/F: Il commento del tecnico Davide Delmati sul calendario della Lpm Bam Mondovì (VIDEO)

In ritardo, fortissimo ritardo, ieri la Lega di Serie A di Volley Femminile ha pubblicato il calendario del prossimo campionato di A2. Appena venti giorni per organizzare trasferte e spostamenti per una stagione che prenderà il via già il 20 settembre. Per la Lpm Bam Mondovì il primo avversario sarà il Cus Torino, per un derby piemontese da affrontare in trasferta. L'esordio casalingo, invece, sarà con la formazione sarda dell'Hermaea Olbia. Ma scopriamo cosa pensa del calendario l'allenatore della Lpm Davide Delmati, che ai nostri microfoni fa anche il punto della situazione in casa Puma: