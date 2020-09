Calcio: i presidenti LND area Nord in riunione per chiedere chiarimenti sul protocollo F.I.G.C.

I Presidenti dell'Area nord LND, tra cui Christian Mossino per il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, si sono riuniti lunedì 31 agosto in teleconferenza per fare il punto sui tanti dubbi derivanti dal Protocollo F.I.G.C. per la ripresa dell'attività agonistica e dare delle risposte alle società.

"L’esigenza manifestata da tutti i Presidenti - si legge nel comunicato condiviso dai firmatari - è stata quella di riprendere l’attività ufficiale della L.N.D. e S.G.S., come già avvenuto in qualche Comitato, esorcizzando il pericolo di doversi poi fermare nuovamente.

I Presidenti hanno posto in evidenza i quesiti emersi nelle numerose riunioni con le Società, effettuate presso ogni Comitato.

Detti quesiti sono stati inviati alla L.N.D. e al S.G.S. con la finalità di ottenere delle risposte inequivocabili. Si è inoltre chiesto che nel programmato confronto fra F.I.G.C., L.N.D. e S.G.S. vengano messi a partecipare anche tre Presidenti di Comitati Regionali, uno per l’area nord, uno per l’area centro e uno per l’area sud.

Tra i firmatari, oltre a Mossino, Florio Zanon (Vice Presidente L.N.D.), Giuseppe Baretti (C.R. Lombardia), Ermes Canciani (C.R. Friuli Venezia Giulia), Giulio Ivaldi (C.R. Liguria), Ettore Pellizzari (C.P.A. Trento), Giuseppe Ruzza (C.R. Veneto), Paul Georg Tappeiner (C.P.A. Bolzano).