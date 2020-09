Trasporto ferroviario, Martinetti-Sacco: "Serve una giunta regionale con la schiena dritta"

Gentile Direttore,

gravi le dichiarazioni dell'assessore ai Trasporti Gabusi sul TPL che lascia intravedere riduzioni di servizi ferroviari sul territorio piemontese da parte di Trenitalia dopo il ricorso dell'azienda al TAR. Ne chiederemo conto in Consiglio regionale attraverso un'interrogazione.





Secondo l'esponente della Giunta "Il servizio immaginato dalle precedenti amministrazioni era sovrastimato e non è sostenibile dal bilancio regionale". Gabusi prepara quindi il terreno per pesanti tagli al trasporto locale che arriverebbero dopo la sospensione della ferrovia Cavallermaggiore - Bra, Saluzzo - Savigliano, le forti riduzioni di servizio su tutto il territorio Alessandrino e i collegamenti con la Liguria.





Per dialogare con Trenitalia servirebbe una Giunta regionale con la schiena dritta, in grado di esigere quanto previsto dalla gara vinta sul servizio ferroviario metropolitano. E non certo un assessore che alle prime schermaglie si rende disponibile a tagliare i servizi per i cittadini.





Dopo oltre un anno di centrodestra in Regione, nonostante i nostri ripetuti richiami sull'immobilismo e sulla necessità di cambiare passo sul TPL, nonostante l'emergenza Covid, il sistema dei trasporti si trova in piena crisi con pendolari e cittadini che non hanno più la certezza di veder garantito il diritto alla mobilità.





In tutto ciò il servizio scolastico sta per riprendere, ma la Giunta Cirio ancora chiede al Governo, che ha già dato le linee guida e 350 milioni euro agli enti locali per il servizio alle scuole, di agire al posto di una Regione ferma al palo che non ha sviluppato alcuna proposta o programma di intervento.





Bisogna cambiare passo, occorre potenziare i servizi ora che il riempimento dei bus è stato limitato all'80%, lo chiediamo da mesi e bisogna farlo subito.

Ivano Martinetti, Consigliere regionale M5S Piemonte

Vicepresidente Commissione regionale Trasporti