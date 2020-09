La A.S.D. Shotokan Karate Cavallermaggiore prepara la ripartenza

La A.S.D. Shotokan Karate Cavallermaggiore si prepara a ripartire a pieno ritmo con le sue attività: la ripresa ufficiale di tutti i corsi avrà luogo lunedì 21 settembre presso il Palazzetto dello sport di Cavallermaggiore, in via S.Giorgio, naturalmente rispettando le misure di sicurezza anti-Covid previste.

Gli orari delle lezioni:

· CORSO BAMBINI (6-12 anni)

- lunedì e venerdì dalle ore 18.30 alle 19:30

· CORSO ADULTI (dai 13 anni in avanti)

- lunedì e venerdì dalle ore 19.30 alle 20.45.

Martedì 8, alle ore 21, presso l'Ala Comunale verranno presentati i corsi e le misure di sicurezza adottate. La serata sarà un momento di formazione e confronto per le famiglie che vorranno far avvicinare i loro figli alla pratica marziale. Il Maestro Massimo Spertino (cintura nera III° DAN), con la preziosa collaborazione di Antonino Viola e delle altre cinture nere, accoglieranno gli aspiranti allievi per effettuare gratuitamente alcune lezioni di prova.

Per informazioni su modalità di iscrizione e sui costi è possibile contattare Walter Bonino al numero: 3355869917

Negli ultimi giorni sono riprese, a ranghi ridotti, le lezioni di karate outdoor con alcuni allievi del corso "adulti".