Addio a Philippe Daverio dal Caffè Letterario di Bra con il ricordo di Danilo Paparelli

Addio a Philippe Daverio, intellettuale, gallerista, docente e divulgatore di arte e cultura. Nel giorno della sua scomparsa, avvenuta oggi, mercoledì 2 settembre, c’è chi ricorda la sua cordialità e straordinaria competenza.

È Danilo Paparelli, famoso vignettista piemontese, grande amico del Caffè Letterario di Bra, a ricordare il personaggio di profonda cultura e sempre originale con il suo papillon.

“Una grave perdita per l'intero mondo dell'arte. Philippe Daverio era una bella persona, abbiamo avuto un amico comune che ci ha fatti frequentare alcune volte, incontri davvero arricchenti. Lo ricordo come un uomo brillante, dalla personalità spiccata e decisa, fine conoscitore della storia e dell’arte”.



Aggiungendo: "Alla prima occasione gli feci dono di un disegno che lo ritraeva e fu contentissimo. È anche stato bello sapere che lo abbia tenuto con sé in tutto questo tempo. A Philippe Daverio la nostra gratitudine per averci fatto innamorare davanti alla bellezza dell’arte". In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, ci lascia in eredità il suo appetito culturale, la sua energia e la sua umanità.