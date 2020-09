Alba, controviali di corso Langhe a misura di pedone: in arrivo "zona 20" e nuovi arredi urbani

C’è la riqualificazione dei controviali di corso Langhe tra i progetti più prossimi a vedere la luce nell’ambito del piano quartieri messo a punto dall’Amministrazione guidata da Carlo Bo.



Nei mesi scorsi l’assessore comunale ai Lavori pubblici Massimo Reggio e il collega delegato al Commercio Marco Marcarino ne hanno parlato con la rappresentanza dei commercianti della zona, passando poi alla definizione di un progetto che ora è giunto alla fase esecutiva.



L’intenzione del Comune, che sul capitolo ha definito uno stanziamento di 45mila euro, è quella di rivedere l’assetto delle due direttrici rimarcandone la natura di zone a misura di pedoni e ciclisti, accessibili alle auto per il solo parcheggio e la sosta, tramite la previsione sugli stessi di un limite di velocità posto a 20 km/ora.



Con lo stesso proposito il Municipio punterà a migliorarne l’arredo urbano, così da abbellire la zona e accentuarne il carattere di centro commerciale naturale più sicuro e fruibile a servizio dei residenti e non solo.



"Puntiamo a rendere tutta la zona più sicura e fruibile – conferma l’assessore Reggio –. Non appena ultimato il progetto lo condivideremo con quartiere commercianti, così da poter poi passare alla fase d’appalto e di realizzazione".



Sempre con riguardo al suo piano quartieri, l’Amministrazione cittadina ha intanto stanziato analoga cifra per la sistemazione della parte collinare di via Verdi, collegamento tra via Rio Misureto e strada Serre, ideale e frequentata passeggiata nella zona residenziale a monte del torrente Cherasca.

Anche questi lavori, che prevedono pure il completamento dell’illuminazione, oggi in parte mancante, sono in fase di progettazione.



Un ulteriore intervento del programma annuale già finanziato è poi quello riguardante la sistemazione della salita Gino Rocca, altro frequentato passaggio pedonale che collega la parte 'bassa' di viale Cherasca a quella alta, dai Boffa ad Altavilla.