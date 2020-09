In frazione Bandito a Bra ritorno in classe in una scuola rinnovata

Avviati a luglio inoltrato, in ritardo di alcune settimane rispetto al previsto a causa di difficoltà legate al Covid-19, si sono conclusi in anticipo sulla tabella di marcia e in tempo per la ripresa delle scuole del 14 settembre i lavori programmati dal Comune di Bra per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza della Scuola Elementare "Jona" di frazione Bandito.



Realizzato con un investimento di 300mila euro (finanziati per 140mila euro dallo stesso Municipio, per altri 140mila mila grazie ai fondi del Conto Termico e per i restanti 40mila euro da un contributo della Fondazione Crc), l’intervento ha visto la completa sostituzione dei serramenti e la realizzazione di un cappotto termico esterno all’edificio, oltre ad alcune opere interni per il rinnovo degli impianti e la messa in sicurezza dei locali, in particolare sui controsoffitti.



"Avevamo detto che avremmo fatto il possibile per completare almeno tutte le opere interne per il 14 settembre – spiega al nostro giornale l’assessore ai Lavori Pubblici Luciano Messa –. Anche grazie all’impegno delle maestranze e al lavoro della Ripartizione Lavori Pubblici del Comune è invece stato possibile terminare l’intera opera in tempi utili per la ripresa scolastica".



"Riconsegniamo una scuola più sana e sicura, oltre che più bella esteticamente – prosegue Messa –: un ambiente migliore e più confortevole per i nostri bambini. Siamo particolarmente contenti di questo intervento, che vuole rappresentare anche un segnale in vista dell’imminente ripresa delle lezioni in classe, anche a riprova della grande attenzione che la nostra Amministrazione da sempre riserva al tema dell’edilizia scolastica, come riprovano i tanti lavori realizzati in questo ambito negli ultimi anni".