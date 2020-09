Cuneo, banda ultralarga: 4500 unità immobiliari connesse da Open Fiber

La società guidata da Elisabetta Ripa sta realizzando anche a Cuneo, importante polo agroalimentare e industriale del Paese, una nuova rete in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) che si sviluppa per circa 115 chilometri su tutto il territorio comunale. Si tratta della migliore disponibile in circolazione ed è per questo stata riconosciuta come tale dall’AGCOM, che certifica le reti FTTH come quella di Open Fiber con il bollino verde della “vera fibra”.