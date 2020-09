Già 3.700 le firme raccolte per la candidatura della Cuneo-Ventimiglia-Nizza a Luogo del Cuore Fai

Il Comitato Amici della Ferrovia Cuneo Ventimiglia Nizza di Cuneo in queste ultime tre settimane di agosto ha raccolto circa 3.700 firme tra i cittadini del cuneese e delle valli e di tanti turisti italiani e stranieri di passaggio o in vacanza nelle nostre località di pianura e montagna.

Uno sforzo organizzativo non indifferente, calcolando le esigue forze in campo, ma con la soddisfazione di aver trovato molta sensibilità nelle persone che si avvicinavano per contribuire con il loro voto alla candidatura della Ferrovia delle Meraviglie: la Cuneo Ventimiglia Nizza.

"Un grazie per questo sforzo a tutte le librerie cuneesi - precisano dal Comitato - Stella Maris, Ippogrifo, Bookstore, Mondadori, l'Acciuga, il Libraio e a B.go SanDalmazzo Sognalibro che stanno continuando nella raccolta dei voti insieme all'ATL di limone Piemonte, il Parco Alpi Marittime in tutti i suoi punti visita, il Museo Ferroviario di Robilante, il Museo ferroviario di Savigliano, il Memoriale degli Alpini di Borgo Gesso, e la bottega Checcevò di Cuneo".

"Naturalmente il grazie va esteso anche ai privati ed alcuni esercizi commerciali che spontanemante si sono offerti per la raccolta delle firme., non vogliamo certamente dimenticare i volontari che in queste settimane hanno con i loro banchetti e la loro presenza sia a Cuneo che in Valle Vermenagna raccolto un considerevole numero di firme".

I voti espressi in forma cartacea saranno sommati dal Fai a quelli espressi on line per cui dopo la metà di settembre ci potrebbe essere un forte balzo in avanti, per quanto riguarda la classifica nazionale. La gara avrà la sua scadenza ufficiale il 15 dicembre 2020. "Siamo quindi a metà del percorso, nelle prossime settimane troverete altri banchetti, mentre tutte le associazioni ed attività economiche menzionate continueranno nella raccolta voti nella forma cartacea". La prossima data banchetti sarà giovedì 3 settembre a Borgo San Dalmazzo al mercato settimanale nei pressi della Bertello ore 9,30/12.

Chi volesse votare on-line o controllare la classifica può farlo sul sito:

"Riuscire a portare alla ribalta nazionale questa infrastruttura potrebbe contribuire a sollecitare la firma di una nuova convenzione Italia-Francia (datata ormai 1970) ad accedere a fondi europei 2021/2026 ed a togliere finalmente dall'isolamento una parte del Piemonte che non lo merita, con la possibilità di sbocchi verso il sud europa come già avveniva negli anni trenta e per pochi anni negli anni ottanta (Berna Express)".