La banda musicale "La Demunteisa" in concerto nel parco Borrelli di Demonte

Domenica 6 settembre, nel suggestivo parco Borrelli di Demonte, la banda musicale “La Demunteisa” eseguirà il tradizionale concerto di San Donato. Sarà un concerto speciale per molte ragioni. Purtroppo il Covid ha obbligato tutto l’ambiente bandistico ad un drastico blocco e “La Demunteisa”, abituata ad eseguire più di una ventina di servizi l’anno per tutta la Valle Stura, dopo la sfilata del Carnevale non ha più indossato la divisa.

Alla fine del lockdown le prove sono riprese, ma con molte difficoltà, prima tra tutte trovare un luogo dove poterle fare, la sala prove era già stretta prima figuriamoci ora che le norme di sicurezza impongono il distanziamento. Malgrado tutto, i componenti non si sono arresi e il concerto di quest’anno è ricco di novità. Tra brani tradizionali, classici e moderni, interverranno anche le cantanti Fiorella e Gemma, oltre che la pianista Milena Girodengo.

Un programma completo e complesso. Durante il concerto sarà svelata anche una sorpresa che potrebbe simboleggiare un nuovo inizio, "venite ad ascoltare la banda e la scoprirete!"