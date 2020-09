Ripartono i Bonus Pendolari per gli abbonamenti sulle ferrovie, ma persistono i problemi sui rimborsi nei mesi di lockdwon

C’è tempo fino a fine ottobre per richiedere il ‘Bonus Pendolari’ previsto dalla Regione Piemonte a favore degli abbonamenti ferroviari regionali annuali e plurimensili con validità di almeno un mese nell'anno 2018.

Il rimborso, previsto una tantum e riconosciuto sotto forma di sconto, prevede la richiesta direttamente in biglietteria: cosa che non è evidentemente potuta avvenire in questi mesi di lockdown a causa dell’emergenza sanitaria. Il termine di richiesta precedentemente indicato al 31 maggio è perciò slittato al 31 ottobre.

Dal 25 agosto è anche stata riattivata l’erogazione del “Bonus Piemonte 2018” agli abbonamenti con validità mensile settembre ed ottobre 2020.

Il Bonus Pendolari, per il quale la Regione Piemonte ha stanziato 700 mila euro, viene riconosciuto come sconto sul rinnovo dell’abbonamento. Gli sconti sono differenziati a seconda della tariffa di partenza: 3% per gli abbonamenti Formula sia mensili sia annuali con zona Pin; 5% per gli abbonamenti Formula sia mensili sia annuali con zona e tratte, Regionali Trenitalia Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia; 10% per i mensili e annuali Piemonte Integrato e Regionali Trenitalia Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia e Regionale Piemonte con applicazione Sovraregionale Trenitalia. Sono esclusi gli abbonamenti Formula emessi solo per l’acquisto delle cosiddette ‘Zone’ ad eccezione di quelli che comprendono la zona del Pinerolese.

Ancora problematiche sui rimborsi Covid

Bonus a parte, però per i pendolari resta il problema dei rimborsi covid, ancora in attesa nonostante i diversi solleciti inviati dai comitati e associazioni di pendolari piemontesi che fanno parte del “Co. M. I. S. - Coordinamento per la Mobilità Integrata e Sostenibile”.

“La situazione, a parer nostro, è abbastanza stucchevole" scrivevano in una lettera a inizio agosto dal coordinamento che comprende il Comitato Gruppo Pendolari Cuneo-Torino, l’Associazione Pendolari e Trasporti Biellesi, l’Unione Ferrovie Piemontesi e il Comitato Pendolari Nizza Monferrato. “In questi mesi ha creato disagi ai pendolari, a causa anche di informazioni errate date dalle biglietterie, quelle poche aperte, con conseguenti perdite di denaro causa mancato inutilizzo degli abbonamenti”.

Si tratta di rimborsi previsti dall’articolo 215 del Dpcm emanato a fine maggio, che fino ad oggi tuttavia non sono ancora stati attivati.

"I problemi persistono sulle disposizioni ancora assenti sui rimborsi dei mesi covid, in particolare sugli abbonamenti annuali Formula" conferma il rappresentante del Comitato Pendolari Cuneo-Torino, Claudio Menegon.