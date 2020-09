Rodaggio in corso per l'ospedale di Verduno, tra nuovi medici in arrivo e ultime magagne da risolvere

Avviata la macchina, il nuovo ospedale di Verduno può dirsi entrato nella fase di rodaggio e messa a punto. Un passaggio ampiamente previsto e che, archiviata la sosta estiva, entrerà ora nel vivo con una serie di variabili tra le quali la principale incognita riguarda ovviamente gli incerti sviluppi dell’emergenza sanitaria.



Sul fronte delle buone notizie si segnalano senz’altro gli arrivi di importanti figure nel campo medico. Quello del nuovo responsabile della Soc di Ortopedia e Traumatologia, lo specialista saviglianese Marco Schiraldi , è stato salutato come un positivo passo nella direzione di quella ricerca dell’eccellenza che informa i buoni propositi di Asl e Fondazione Nuovo Ospedale da ben prima che il nosocomio langarolo aprisse le proprie porte, lo scorso 20 luglio.



"Una professionalità importante – conferma il direttore generale dell’Asl Massimo Veglio –, che abbiamo accolto con grande piacere, ma che si aggiunge a una serie di altri profili di primissimo piano che dal mio insediamento a oggi siamo riusciti a portare a lavorare nella nostra Asl. Il dottor Schiraldi, ma anche il dottor Fulvio Pomero (primario di Medicina Interna, ndr) il dottor Michele Dotta (Neurologia) e la dottoressa Elisa Colombi (responsabile della Neuropsichiatria Infantile) sono quattro acquisti eccezionali, di livello superiore sia sotto il profilo medico che sotto quello umano".



Una serie che ora si spera possa continuare. "La Regione ci ha autorizzato a indire altri concorsi, in particolare per l’anatomia patologica, la pediatria, il Sisp (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ndr) e la ginecologia oncologica. Speriamo di poter portare a casa altri profili interessanti", è l’auspicio del direttore, che sul fronte della struttura e dell’organizzazione sta intanto lavorando a una serie di fisiologici aggiustamenti in corsa.



Le maggiori criticità segnalate finora dagli utenti riguardano in particolare il nuovo pronto soccorso e il verificarsi di tempi di attesa che, in queste prime settimane di funzionamento – al netto dei doverosi ragionamenti riguardanti la gravità dei pazienti e i codici conseguentemente assegnati –, sono apparsi tendenzialmente più lunghi di quelli cui eravamo abituati nelle sedi di Alba o di Bra.



"E’ un problema alla nostra attenzione – conferma il direttore Veglio –, ne abbiamo fatto l’oggetto di uno specifico focus che stiamo tenendo insieme agli operatori del Dea e al 'risk manager' dell’azienda".



"In proposito va detto che oggi – aggiunge – abbiamo a disposizione una struttura di gran lunga migliore rispetto a quelle da cui proveniamo. Ma è anche una realtà più grande, con ampi spazi da 'coprire’ e che già solo per questo richiede un’organizzazione in qualche modo diversa da quella precedente. Stiamo lavorando all’insieme di questi fattori, e rimediando al contempo a una serie di lacune strutturali. Alcune sono minime, come ad esempio la mancanza di un distributore dell’acqua, installato in questi giorni. Altre più impegnative, come la collocazione della sala gessi, per fare un altro esempio, che dopo poco più di un mese di utilizzo abbiamo deciso di spostare. Un difetto di progettazione, se vogliamo definirlo così, che per gli stessi addetti ai lavori (nel nuovo Dea operano 70-80 persone tra medici, infermieri e Oss, ndr) non era facile riuscire a vedere prima di essersi insediati operativamente nel reparto".



"In questo senso – ribadisce il dirigente – l’ospedale, anche se nuovissimo, proseguirà a essere un cantiere aperto. Ma questo è normale, perché una struttura di questo tipo ha bisogno di essere adeguata a esigenze operative che emergono come tali solo col suo quotidiano utilizzo. Aggiungo poi che nella percezione del pubblico agisce anche un aspetto di tipo umano: ciò che prima ad Alba si accettava come un fatto in qualche modo ineluttabile, nel contesto di un ospedale bello e nuovo come il 'Michele e Pietro Ferrero’ non viene più facilmente tollerato. E’ comprensibile".



Come detto quello dell’emergenza è comunque un punto ben presente tra le priorità dell’Asl, anche se a detta del direttore generale non sarebbe in realtà quello più urgente e impegnativo.



"In realtà ce ne sono altri, come ad esempio il blocco parto. Molto grande e bello, ma per una serie di problematiche tecniche è però ancora incompleto. Mancano alcune porte, che il fornitore tarda a consegnare, abbiamo dovuto adattare la sala operatoria, l’installazione di alcuni campanelli è in ritardo. Sono carenze di piccolo conto, nell’apertura di una struttura come questa, ma sono nodi piccoli e grandi cui stiamo lavorando".



Una magagna in via di soluzione è quella riguardante la centrale di sterilizzazione a servizio del blocco operatorio, il cui allestimento è stato ritardato da un ricorso su una gara e quindi dal lockdown. "Anche qui ci stiamo finalmente mettendo in pari. I lavori sono ora terminati e la sua entrata in funzione ci consentirà, da metà settembre, di ampliare l’attività chirurgica".