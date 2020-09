Scuolabus a pieno carico solo con corse sotto i 15 minuti: perplessità nei Comuni montani. C’è il rischio di riduzioni del servizio

Tra i tanti aspetti legati alla riapertura delle scuole, prevista per il prossimo 14 settembre, v’è senza ombra di dubbio la questione legata al trasporto degli alunni a bordo degli scuolabus.

Per poter usufruire degli scuolabus sfruttandone la capienza al 100%, il Governo ha imposto che il tragitto del mezzo debba essere inferiore ai 15 minuti. Qualora venga sforata la soglia dei 15 minuti, può essere sfruttato soltanto l’80% dei posti a sedere presenti sul mezzo.

Oltre a ciò, si vanno ad aggiungere una serie di norme emanate dal Ministero dei Trasporti.

In capo alle famiglie ci sarà la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto e l’assoluto divieto di far salire sullo scuolabus gli studenti con febbre o che comunque abbiano avuto contatti diretti con persone contagiate da Covid-19 “nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola”.

In capo ai Comuni (o alle ditte appaltatrici del servizio) c’è invece l’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno.

Non solo, perché sugli scuolabus sarà “necessario assicurare un’areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e mettere a disposizione all’entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni”.

La salita dovrà avvenire “evitando, alla fermata, un distanziamento inferiore al metro e avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto.

La discesa dovrà seguire procedure specifiche: cui dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e così via.

Gli alunni dovranno evitare di occupare il posto disponibile vicino al conducente, se esistente. Il conducente dovrà indossare regolarmente i dispositivi di protezione individuale, tuttavia bambini e ragazzi dovranno evitare di avvicinarsi o chiedere informazioni al conducente.

“Al momento della salita sul mezzo e durante il viaggio – precisa il Ministero – gli alunni trasportati indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca.

Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree”.

A bordo dello scuolabus, la distribuzione degli alunni avverrà “anche mediante marker segnaposto”.

Per salire sui mezzi di trasporto scolastico, sia per gli alunni che per gli operatori, bisognerà essere apiretici, non avere sintomatologia riconducibile al Covid-19 (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C) anche nei tre giorni precedenti, non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

La misura che più preoccupa i Comuni è la soglia dei 15 minuti per poter sfruttare la capienza dello scuolabus al 100%. Soprattutto nei paesi di montagna, dove a complicare il tutto intervengono una serie di fattori.

In primis, l’estensione geografica dei paesi, con le frazioni distanti dal concentrico e con una viabilità comunale che per conformazione allunga i tempi di percorrenza. Subito dopo, le condizioni meteo: nelle Terre Alte, in caso di nevicate, non è raro vedere gli scuolabus viaggiare con catene montate. Anche in questo caso, il risultato è il medesimo: tempi di percorrenza che si allungano, sforando i 15 minuti e vedendosi quindi abbassare la portata del mezzo.

I Comuni stanno vagliando soluzioni. Ma di certo non possono aumentare la flotta di scuolabus di proprietà comunale. La prima ipotesi, in alcuni casi, è assicurare il servizio soltanto alle frazioni, o comunque alle parti più periferiche dei paesi. E lasciando “scoperto” il concentrico, dove è più facile raggiungere – anche a piedi, va detto – l’istituto scolastico.

Le perplessità però rimangono.

Anche l’Uncem, Unione nazionale Comuni ed Enti montani, a nome di molte Amministrazioni locali, è intervenuta nel dibattito sul trasporto scolastico.

“C'è perplessità tra i sindaci dei Comuni montani – dichiara il presidente nazionale Marco Bussone – rispetto all'organizzazione degli scuolabus, definita in Conferenza unificata.

La soglia dei 15 minuti di viaggio per poter avere i mezzi a pieno carico e non all'80%, non rassicura le Amministrazioni che organizzano il servizio. In attesa di poter avere certezza delle risorse economiche aggiuntive che verranno stanziate dallo Stato, forse 200milioni di euro, occorre almeno un chiarimento rispetto ai '15 minuti' che nelle aree montane diventano di più o meno in base alle condizioni meteo e del percorso.

Nei mesi invernali i viaggi si allungano. Di certo moltissimi piccoli Comuni non hanno la possibilità di moltiplicare le corse. Neppure di raddoppiarle.

E ricordo che molti Comuni non fanno pagare lo scuolabus alle famiglie. Si tratta di un servizio che contribuisce a conservare l'equilibrio demografico. Come la scuola naturalmente”.