Seggi elettorali, Santa Vittoria d'Alba punta su palestra e sede oratorio

Per far sì che le sedi possano essere spostate: dalle scuole in altri locali comunali, ha inviato una richiesta di autorizzazione definitiva al C.E.C. (commissione elettorale circondariale).

Per Cinzano l'amministrazione avrebbe individuato la palestra comunale in via Vers Pont du Gard (2 seggi) e per Santa Vittoria d'Alba la sede dell'oratorio in piazza Marone (1 seggio).