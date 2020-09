Cuneo guarda al 14 settembre, Mauro Mantelli: "Calendario e orario scolastico non dovranno sottostare alle esigenze del trasporto scolastico"

Il momento della salita sul mezzo dovrà essere concluso in maniera ordinata e i ragazzi dovranno attendere mantenendo sempre la distanza interpersonale di 1 metro; durante il viaggio conducente e utenti dovranno indossare la mascherina (i ragazzi affetti da disabilità o sotto i 6 anni potranno non indossarla) ed evitare il più possibile contatti diretti e ravvicinati.

Le due percentuali - raggiunte tenendo in considerazione i tempi medi di permanenza degli utenti - sono stati resi pubblici nella giornata di lunedì 31 agosto insieme alle ultime linee guida per lo sfruttamento del servizio nell'era "post-Covid".

Se queste ultime disposizioni generali impensieriscono già le zone più isolate della nostra provincia , il capoluogo guarda invece al raggiungimento dell'80% della capienza con un (cauto) sospiro di sollievo. A fronte anche del fatto che - come già annunciato settimane fa dall'amministrazione comunale - il consorzio GrandaBus abbia attivato un sistema di voucher dedicati al rimborso degli abbonamenti conclusi dalle famiglie all'inizio dell'ultimo anno scolastico, utilizzabili in quello di prossima partenza.

"Il consorzio sta realizzando gli ultimi conteggi rispetto ai più recenti aggiornamenti da parte del Ministero dei Trasporti e non dovremmo avere alcun problema nel garantire il servizio a partire dal 14 settembre. L'80% della capienza è un dato che ci aiuta a rendere molto più gestibile l'attivazione del servizio: il rischio, prima concreto, che il calendario e l'orario scolastico dovessero sottostare alle esigenze del trasporto è stato, fortunatamente, scongiurato".

A parlare è l'assessore cuneese competente, Mauro Mantelli, che già nelle scorse settimane si era espresso sull'argomento in sede di commissione e consiglio comunale.

"Nel corso delle settimane e dei mesi si sono susseguiti numeri e informazioni molto diverse da parte del governo centrale, ma quelli diramati lunedì 31 agosto ci permettono di guardare al 14 settembre in modo diverso, così come la notizia degli stanziamenti governativi per il rinnovo del parco mezzi - aggiunge l'assessore - . Il nostro obiettivo come Comune è sempre stato quello di garantire agli studenti l'avvicinamento agli edifici scolastici disincentivando il più possibile il ricorso al mezzo di trasporto privato e scongiurando così l'eventualità di assembramenti di automobili nei pressi delle scuole stesse. Per questo metteremo presto in pratica gli interventi di urbanistica tattica di cui abbiamo parlato nel corso delle ultime settimane".

"Quelli che ci separano dall'inizio dell'anno scolastico sono e saranno giorni di grande attività. Dobbiamo incontrare il consorzio e la Regione, i soggetti che poi concretamente dovranno firmare la convenzione, e realizzare interventi sui mezzi attualmente utilizzabili per dotarli dei necessari dispositivi di sicurezza. Come Comune, in ogni caso, assicuriamo un'azione di costante vigilanza, nell'ottica di proseguire nell'intenzione di potenziare e incentivare il più possibile l'utilizzo del trasporto pubblico" ha concluso Mantelli.