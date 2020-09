Tira aria di ripartenza, Ghisolfi sulla 7: "Dalle banche deliberate in pochi mesi risorse pari a vent'anni"

Tira aria di ripartenza, e a fronte di un sistema imprenditoriale costretto dal governo, e dalla situazione sanitaria interna e internazionale, a un rigoroso e doloroso periodo di lockdown e di quarantena, il settore bancario ha svolto in una manciata di mesi il lavoro deliberativo ed erogatore di vent'anni.

Ghisolfi, ringraziando nuovamente il personale dipendente e collaboratore degli istituti di credito che hanno garantito il servizio essenziale durante la pandemia, ha ricordato che mentre le moratorie deliberate per alleggerire e diluire i mutui già esistenti a famiglie e imprese sono ammontate a 300 miliardi, le erogazioni ex novo di finanziamenti - assistite dal fondo di garanzia del Medio credito centrale - sono consistite a oggi in 72 miliardi.

In parte in autonomia in parte applicando le non semplici norme introdotte da governo e parlamento, le banche hanno surrogato - è il caso di dirlo - la politica economica statale, e altrettanto si accingono a fare per rendere operativo e monetizzare il bonus edilizio famoso del 110 per cento: è finito il tempo delle critiche, ha concluso Ghisolfi, perché gli istituti creditizi sono parte dell'economia reale e non ha senso parlare di leggi fatte a loro favore, circostanza che non sussiste affatto.