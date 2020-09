San Chiaffredo nei musei e nella storia di Saluzzo: due eventi speciali per la festa del santo patrono della capitale del Marchesato

In occasione della Festa patronale di San Chiaffredo, Mu.Sa. - Musei Saluzzo propone due eventi speciali.

Il primo sabato 5 settembre: Echi di Storia in collaborazione con gli attori del Teatro del Marchesato che porteranno i partecipanti a immergersi nella storia dell’antico Castello dei Marchesi con i protagonisti del passato. “Viaggia nel tempo accompagnato da un cast d’eccezione”.

Orario: partenze ogni mezz'ora dalle 21 alle 24. Ritrovo e partenza in Castiglia Costo: 8 euro a persona (gratuito per under 10 anni). Un tuffo nella storia secolare della Castiglia, addentrandosi nei Musei che la compongono.

Le voci di Griselda (celeberrima figura del Boccaccio), del carceriere Schiller (con un passo tratto da “Le mie prigioni” di Silvio Pellico), Teresa Busseti (madre di Edmondo De Amicis) saranno solo alcune tra le voci che incanteranno gli ospiti della serata.

Per il visitatore sarà un'occasione inedita per accedere al Museo della Memoria Carceraria, al Museo della Civiltà Cavalleresca e ad altri luoghi della Castiglia, in speciale orario serale (dalle 21 alle 24, con partenze ogni mezz'ora).

Domenica 6 settembre, la proposta è quella di un pomeriggio nel borgo con visita guidata alla scoperta del centro storico alto, attraverso i monumenti simbolo della Storia del Marchesato. A conclusione, aperitivo nella suggestiva cornice del chiostro di San Giovanni.

Orario: ore 16.30 Ritrovo e partenza in Castiglia Costo: 10 euro a persona (ridotto € 3 per under 10 anni) comprensivo di visita guidata + aperitivo.

Partendo dall'antico castello dei Marchesi di Saluzzo e dalla sua storia secolare che l'ha visto modificarsi da fortezza a carcere, i visitatori saranno poi guidati alla scoperta di altri gioielli del centro storico alto. La splendida e celebre Salita al Castello con i suoi palazzi quattrocenteschi, decorazioni in cotto e affreschi a grisaille; la Chiesa di San Giovanni, con il suo suggestivo scalone in pietra e l'architettura gotica; Casa Cavassa, con il suo portale in marmo bianco e gli affreschi a grisaille attribuiti ad Hans Clemer.

La visita guidata terminerà con un aperitivo nella suggestiva cornice del chiostro di San Giovanni.

Per entrambi gli eventi, la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, ci si può rivolgere alla biglietteria della Castiglia (Piazza Castello 1 - Saluzzo), chiamando il numero 800 942241 o inviando una mail a musa@itur.it