Vernante pronta ad accogliere ancora Imaginé: grande attesa per gli spettacoli in cartellone

A chiudere la giornata del sabato di Imaginé sarà invece Pistillo animato, uno spettacolo in anteprima nazionale con letture, narrazioni, musica e immagini animate tratte dall’omonimo nuovo fumetto di Marco Paschetta (Diabolo Edizioni). Nel teatro della ex Confraternita alle ore 21.30 andrà in scena il racconto dell’amicizia tra Pistillo, tenera creatura dei boschi, e Spicchio, pesciolino che lo accompagnerà in un viaggio alla scoperta di quello che c’è al di là degli alberi, ossia il mare. La performance è un progetto di noau | officina culturale in collaborazione con Marco Paschetta, autore e co-sceneggiatore, Diabolo Edizioni, Orchestra della Centrale (musiche), Alice Gallouin (animazioni) e Daniele Saretti (editing).



I biglietti (€ 3) per assistere allo spettacolo sono disponibili sulla piattaforma Eventbrite o in alternativa possono essere prenotati inviando una mail all’indirizzo info@festivalimagine.it.