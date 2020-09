Santo Stefano Belbo: nuova data per il Trofeo delle Merende 2020, si corre il 17 e 18 ottobre

SANTO STEFANO BELBO (CN) – La data scelta per il Trofeo delle Merende 2020 è quella del 17 e 18 ottobre, giorni che si inseriscono in un calendario ricco di eventi per le Langhe del Moscato, colline su cui si corre la gara che ha base a Santo Stefano Belbo.

La corsa si svolgerà con il format rally nazionale che prevede 53 km di prove speciali (due da ripetere tre volte ciascuna) da disputare tutte alla domenica (partenza alle 8, arrivo alle 16), dopo le verifiche e lo shakedown del sabato.

Il rally è frutto della collaborazione fra lo staff del Trofeo delle Merende e il Cinzano Rally Team, fresco del grande successo ottenuto con il Rally di Alba.

La gara mette in palio la Coppa Roberto Botta, pilota cuneese tre volte vincitore del Rally di Alba scomparso lo scorso anno.

Il Trofeo delle Merende oltre che un rally è un’importante iniziativa che unisce la passione per le auto da corsa con la solidarietà e l’aggregazione. È l’obiettivo di un gruppo di rallisti che, dal 2010, si ritrova a fine stagione per un fine settimana in amicizia che sfocia nella disputa del rally.

La solidarietà è al centro dell’iniziativa con l’appoggio all'iniziativa “Io vinco nella ricerca” dedicata a promuove la ricerca di una cura per la fibrosi cistica. Inoltre il Merende assegna i memorial dedicati a Francesco Pozzi e Omar Pedrazzoli, due amici rallisti scomparsi prematuramente e il trofeo in memoria di Giovanni Malandra, membro dello staff del Merende morto lo scorso anno, che andrà al navigatore Ossolano meglio piazzato nella classifica finale. Oltre alla competizione, come da tradizione del Merende sarà prevista una serata di benvenuto, aperta ad appassionati e piloti, a scopo benefico e altre iniziative di solidarietà che hanno finora permesse di raccogliere cospicue donazioni.

Le iscrizioni al Rally Trofeo delle Merende apriranno il 17 settembre e saranno possibili tramite la piattaforma Aci sport. Tutti i dettagli sulla corsa verranno pubblicati sul sito merende.rallyalba.it.

Per ogni informazione è disponibile l’indirizzo mail info@rallyalba.it