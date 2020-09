Pian Munè di Paesana saluta l’arrivo di settembre con un’apertura quotidiana

Settembre è arrivato ed i rifugi di Pian Munè di Paesana rimangono operativi per accogliere la loro affezionata clientela.

Il Rifugio Pian Munè, a quota 1535 metri, dove c’è il parcheggio, rimane aperto tutti i giorni anche a cena fino al 13 settembre. La Baita Pian Croesio con la sua terrazza panoramica sulla pianura saluzzese a quota 1870, rimane aperta tutti i sabati e domeniche fino al 13 settembre.

Con il mese di settembre parte anche la promozione “skipass” per la stagione invernale 2020/2021!

E’ sufficiente visitare il sito www.pianmune.it per scoprire la nuova promozione “Sciare a Pian Munè? E’ un gioco da ragazzi!”.

La stazione ricorda a tutti i piccoli accorgimenti per aiutare Fritz e Marta nell’organizzazione e per vivere in sicurezza la splendida località della Valle Po:

prenotazione del tavolo o dei piatti da asporto via whatsapp al numero 328 6925406

utilizzo della mascherina nei luoghi comuni

igienizzazione delle mani prima di accedere ai locali

mantenimento del distanziamento di un metro tra le persone

Info al numero328.6925406 (anche con messaggio whatsapp)