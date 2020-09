Volley - Lpm Bam Mondovì: Tamponi negativi per Leah Hardeman!...La banda americana oggi sosterrà il suo primo allenamento con il Puma!

E' la notizia che tutti si aspettavano! I tamponi anti-covid ai quali si è sottoposta Leah Hardeman al suo arrivo in Italia hanno dato entrambi esito negativo. La nuova schiacciatrice americana, pertanto, questo pomeriggio potrà sostenere il suo primo allenamento con la squadra e con lo staff tecnico guidato da Davide Delmati.

La giocatrice di Atlanta, inoltre, si è sottoposta anche a un ulteriore esame sierologico per verificare la presenza di anticorpi e/o stati infettivi in corso. Anche in questo caso l'esito è stato negativo. Insomma, tutto ok per la forte schiacciatrice del Puma, arrivata in Italia sabato scorso per iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Lpm Bam Mondovì.