Da Canale ai Tre Rivi: raccolta rifiuti mentre si cammina

In occasione del campionato mondiale di Plogging (corsa con raccolta rifiuti) ideato dall'ecoaltleta albese Roberto Cavallo previsto dal 4 al 6 settembre al quale potranno partecipare tutti gli appassionati da ogni parte del mondo, l'Associazione Canale Ecologia insieme al gruppo social Piega la schiena - salvi la balena aderisce con un'iniziativa collettiva che prevede: la raccolta di rifiuti mentre si cammina da Canale ai Tre Rivi lungo un percorso di 3,5 km sulla provinciale 29.

Appuntamento dunque sabato 5 settembre con ritrovo alle ore 8,30 presso la piscina Base 190 dove verranno consegnati i pettorali agli iscritti in regola. La partecipazione è comunque aperta a tutti i ritardatari con un costo simbolico di tre euro. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Caritas.

In quegli stessi giorni, fino al 10 settembre, Marco Cavallo e il suo team saranno impegnati nella sesta edizione del Keep Clean and Rund, il plogging più lungo del mondo da (Cortina d'Ampezzo a Trieste).