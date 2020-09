"Ho iniziato a scrivere di getto, continuerò a farlo anche "da grande"": quattro chiacchiere con la poetessa cuneese Elisa Belfiore

S'intitola "In-Contro, la poesia del conflitto" il primo libro di Elisa Belfiore, giovanissima scrittrice nata e cresciuta a Cuneo. Il libro ha al centro i conflitti in senso generale - quelli giganteschi come le guerre e quelli più ridotti ma non meno importanti, che caratterizzano la nostra quotidianità - come anche l'identità personale e altrui e la ricerca interiore: "Un continuo riflesso di immagini, parole, emozioni che ci aiutano a guardare fuori da noi e allo stesso tempo dentro di noi". Con Elisa, abbiamo fatto quattro chiacchiere. - Partiamo dal principio: da dove nasce la tua passione per la scrittura? Cosa porta una ragazza di 22 anni a scrivere un libro?

Ho sempre avuto uno spicccato amore per l'arte. A 17 anni, seduta su una panchina situata a Rondine Cittadella della Pace - un paesino vicino ad Arezzo, dove ho trascorso un anno scolastico grazie a una borsa di studio, ho iniziato a scrivere di getto, seguendo unicamente l'ispirazione, una poesia dal titolo "In-Contro". Lo stesso del libro. Per me la scrittura è vita, penso sia meraviglioso riuscire a entrare in più menti e cuori possibili: ecco perché la scelta, o più correttamente, la necessità di scrivere un libro.

All'inizio le poesie che scrivevo erano strettamente personali, chiuse in un cassetto segreto. Poi ne ho proposta una all'insegnante di italiano e lei mi ha proposto subito di partecipare ad alcuni concorsi letterali. Inizialmente ho rifiutato, ma poi ho deciso di ascoltare il suo consiglio, riscuotendo un ottimo successo; il fatto che le mie poesie fossero apprezzate da tante persone mi ha spinta a contattare la casa editrice Europa Edizioni, che ha accettato.

- Al centro del libro c'è il concetto di "conflitto". Come viene declinato?

Il tema del conflitto è il filo rosso che lega le varie tematiche affrontate : conflitti mondiali, conflitti quotidiani, e conflitti interiori.

- Importante è anche il tema dell'identità, della scoperta di sé e dell'altro. Perché questa scelta?

Perché penso che, anche se non riusciremo mai a capire completamente noi stessi né tanto meno gli altri, attraverso la poesia si possa fare un grande passo verso la consapevolezza della propria e altrui identità.

- Hai pubblicato con una casa editrice, mentre molti (specie esordienti) ormai si affidano all'autoproduzione? Perché hai scelto questa strada?

Ho compiuto questa scelta per più motivi: al giorno d'oggi è abbastanza difficile trovare una casa editrice che pubblichi poesie, quindi è stata, prima di tutto, una sorta di sfida. Lavorare con dei professionisti mi ha infuso, inoltre, di una maggiore sicurezza: sono stata seguita passo passo nel difficile ma soddisfacente lavoro di creare e curare al meglio il mio libro.

- Cosa vuoi fare "da grande"? Hai intenzione di continuare a scrivere?