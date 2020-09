Volley: Cuneo, il "grazie" dei Blu Brothers a Carmelo, Biagio e Baldo

Giorni di cambiamenti in seno ai Blu Brothers, storico gruppo di tifosi del Cuneo Volley maschile, conosciuti in tutta Italia per il grande tifo negli anni d'oro della pallavolo cuneese.

Nei giorni scorsi Carmelo Noto, nostro leader da quasi vent'anni, ha manifestato l'intenzione di lasciare la carica di presidente dei Blu Brothers. Insieme a lui anche Biagio e Baldo, colonne portanti della curva e tifosi storici, lasciano il direttivo.

Da alcuni giorni stiamo cercando le parole più adatte per questo annuncio, senza ottenere granché.

Impossibile condensare in poche parole tutto quello che vorremmo dire a Carmelo, Biagio e Baldo, per ringraziarli di tutto quello che hanno fatto in trent'anni di militanza, su e giù per l'Italia e l'Europa per difendere e sostenere i nostri colori, e di tutto quello che ci hanno insegnato.

Abbiamo condiviso gioie (poche) e (tanti) dolori ed è difficile pensare che da ora in avanti dovremo "cavarcela da soli". Grazie di tutto.