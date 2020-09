Dal 5 al 13 settembre la mostra "Parla pa'! Tesori d'Alta Langa"

Me Langa è un progetto fotografico pluriennale a carattere documentaristico ed artistico, nato per raccontare un territorio e le sue persone. È un viaggio di scoperta, di luoghi a noi vicini spesso poco conosciuti, di paesi vivi e attivi dove le giovani generazioni, con il loro tipico ingegno "langhetto", stanno affrontando avventure imprenditoriali volte a proporre prodotti di assoluta eccellenza e qualità. Un viaggio di ricerca tra passato, presente e futuro, per ritrovare i valori e gli elementi che hanno caratterizzato queste zone nel secolo scorso e per scoprirne l'evoluzione, per capire come l'Alta Langa stia cambiando, tra tradizione e innovazione.

L’Ordine dei Cavalieri delle Langhe, co-organizzatore dell’evento, è un’associazione culturale senza fini di lucro finalizzata alla tutela e alla promozione di territorio delle Langhe (e zone limitrofe), tradizioni, usi e feste delle Langhe e piemontesi, prodotti eno-gastronomici.



Al progetto Me Langa hanno finora collaborato i fotografi: Umberto BONA, Enzo BORELLO, Fabrizio BORIO, Enrico BOSCHIAZZO, Roberto CORO, Francesca DE GASPERI, Christian DE NICOLO, Monica FRANCONE, Cinzia GAI, Martina GHISOLFO, Enzo GIACONE, Marcello GULISANO, Riccardo ISNARDI, Claudio MAININI, Stefano PANERO, Mario ROATTINO.