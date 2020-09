Urgente: cercasi balia umana per gattino di pochi giorni

L’Associazione Amici di Zampa vi aspetta in località Toppino ad Alba.

Iniziamo col presentarvi alcuni dei tanti gattini che ospitiamo: sono piccoli e hanno tanto bisogno di voi!



Bruschetta gattina di 3 mesi, affettuosa e molto coccolona cerca casa. Per informazioni: 328.8259375



Questo gattino cerca una nuova balia umana: il ragazzo che se ne sta occupando ha sviluppato un’allergia e fatica a stargli dietro. Il piccolo mangia e prende peso, ha 4/5 giorni, si trova ad Alba. Contattare il 335 6262604



Franz è un simpaticissimo gattino di circa 40 giorni, meraviglioso, venite a conoscerlo! Obbligo di futura sterilizzazione! Cerca una famiglia: no solo in giardino, orti o case disabitate. Barbara 335 6915647 Paolo 347 5924197 Daniela 338 3334697



Associazione Amici di Zampa (Alba - loc. Toppino)

Seguiteci su Facebook: @amicidizampaAlba Barbara 335/6915647 - Paolo 347/5924197 - Daniela 338/3334697