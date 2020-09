Supermoto: fantastico doppio podio Europeo per Cucchietti e Negri!

Castelletto di Branduzzo (PV), 29/30 agosto 2020. La prima prova valida per il Campionato Mondiale ed Europeo Supermoto, denominata GP di Lombardia, si è disputata in condizioni difficilissime, a causa del tempo molto incerto, presso il Motodromo pavese di Castelletto di Branduzzo.

Alla manifestazione è stata abbinata anche una prova del Campionato Interregionale, che ha portato il numero dei partecipanti ad una settantina, tra i quali anche alcuni conduttori del Moto Club Drivers Cuneo.

La gara mondiale della S1GP è andata al tedesco Marc Reiner Schmidt, che ha preceduto il campione in carica Thomas Chareyre e Lukas Hollbacher, ma la gara che ha dato più soddisfazioni al cuneese è stata quella della classe S2, nella quale erano accorpati i piloti della S2 e della S2 Open, categorie nelle quali erano impegnati Kevin Negri (S2) e Mauro Cucchietti (S2 Open).

I due conduttori del Moto Club Drivers Cuneo hanno offerto delle brillanti prestazioni nelle tre manche disputate, che li hanno portati a conquistare entrambi una fantastica terza posizione, lottando tenacemente contro avversari molto forti. Il francese #101 Kevin Negri si è piazzato terzo alle spalle di Diego Monticelli e di Florian Catrice, mentre #7 Mauro Cucchietti è stato preceduto dai francesi Mickael Amodeo e Nicolas Decaigny.

“E’ stata per me una giornata indimenticabile, piena di gioia e di ricordi indelebili - ha esclamato il trinitese Mauro Cucchietti - Terzo classificato nel Campionato Europeo S2 Open, un ricordo che porterò sempre nel cuore, poiché proprio lo scorso anno, come oggi, Enrico Veglia, da poco scomparso, mi aveva accompagnato all’ultima prova del Campionato italiano e sono sicuro che da lassù oggi mi abbia fatto questo regalo. Sul podio, quando mi hanno intervistato, come sulla griglia di partenza, mi sono emozionato, pensando a lui che non c’è più. Desidero dedicare a lui questo mio bellissimo ed inatteso risultato, senza dimenticare il Team Gazza Racing, che mi ha preparato una Honda al top e tutte le aziende che mi supportano”.

Alle prove del Mondiale e dell’Europeo Supermoto, era abbinata anche la prima prova del Campionato Interregionale, che ha visto il francese del M.C. Drivers Cuneo Alexandre Di Maggio nella classe S2, nella quale ha preceduto Luca Dodaro e Michael Guidi mentre i piloti della S1 e della S5 hanno gareggiato insieme, con Mirko Cavalleri vincitore della classe S1 davanti ad anfrea Borella e Marco Furega, mentre Gabriele Gianola si è imposto nella categoria S5, precedendo Elia Ma… e William Scamarcia. In quarta e quinta posizione si sono piazzati i conduttori del M.C. Drivers Cuneo Fabrizio Carlino e Giuseppe D’Agostaro.