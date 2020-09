Abbattimento dei lupi: Monica Ciaburro interroga i Ministri dell'Ambiente e delle Politiche agricole

ho provveduto a interrogare nuovamente il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali per sapere se, come riportato a mezzo stampa anche dal Presidente nazionale dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani il numero dei lupi così come le loro aggressioni alle greggi sui versanti alpini ed appenninici sono in costante crescita, con mandrie e greggi decimate, causando ingenti danni per tutto il comparto agricolo nazionale; con particolare attenzione ai territori interni e rurali, sono sempre più profonde le incursioni dei lupi nei borghi e nelle abitazioni, causando panico e allarme di aziende agricole, margari e allevatori, con la conseguenza che molti animali non salgono più in alpeggio, venendo dunque reclusi nelle stalle e nei ricoveri; ai danni causati dall’uccisione degli animali si aggiungono quelli indotti dallo stato di stress provocato dagli assalti, sia nei confronti degli animali che degli operatori del settore; come riportato da alcune associazioni di categoria, le incursioni dei lupi sono ormai pervenute anche in aree abitate e collinari, e le misure cautelative prese dagli operatori agricoli, quali recinzioni e cani da pastori, si sono spesso rivelate insufficienti a scongiurare il pericolo.