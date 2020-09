Al via le operazioni diu pulizia del rio che attraversa Sommariva Del Bosco

Nella giornata di lunedì 24 agosto sono iniziati i lavori di pulizia dei corsi d’acqua che attraversano il paese di Sommariva del Bosco.



Dopo le varie comunicazioni e richieste inoltrate più volte dal vice sindaco Marco Pedussia e dall’assessore Giorgio Gristina, oltre ad alcuni sopralluoghi effettuati con i tecnici di competenza, finalmente hanno preso il via gli interventi previsti dalle normative in materia.



I lavori di pulizia riguardano il rio Pocapaglia, il rio Carle e, successivamente anche il rio Archetta. Gli operatori regionali sono all’opera con la massima disponibilità e competenza e il vice sindaco e l’assessore competente, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, ringraziano per questo importante e indispensabile intervento per garantire la sicurezza e prevenire gli eventuali problemi che le piogge autunnali potranno creare.