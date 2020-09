Alba, passerella ferroviaria: i tempi si allungano. Entro un mese i nuovi campetti in Zona H

Ancora una volta la partenza di un nuovo anno scolastico nella capitale delle Langhe avverrà senza che i lavori per la passerella di collegamento tra la stazione ferroviaria e la vicina cittadella degli studi siano terminati, e nemmeno a buon punto.



Atteso da anni (in prima battuta si era previsto che l’infrastruttura potesse venire terminata entro l’estate 2018), il cantiere dell’opera finanziata e realizzata da Rete Ferroviaria Italiana d’intesa col Comune di Alba e con la partecipazione economica della Ferrero era finalmente partito nel giugno dello scorso anno, 2019, con la promessa di terminare l’opera entro dieci mesi, nella primavera ormai trascorsa quindi.



A estate 2020 ormai terminata, il passaggio pedonale dotato di ascensori tra i binari della stazione e un oltre ferrovia dove, oltre alle sedi scolastiche (il liceo scientifico Cocito, l’artistico Gallizio e l’istituto tecnico Einaudi) si affacciano anche il Centro Giovani H Zone, il Parco Sobrino e l’importante polo di uffici, attività commerciali e servizi sorto negli anni attorno al centro direzionale Ferrero dell’ex filanda pare invece destinato a farsi ancora attendere a lungo.



"Gli ultimi aggiornamenti da parte delle Ferrovie parlano ora di fine 2020", riferisce dal Comune l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Reggio, che a quell’indicazione guarda però con un certo beneficio d’inventario, considerata una progressione del cantiere che in questi mesi non pare aver bruciato le tappe.



"Per conto nostro – aggiunge ancora l’assessore – stiamo progettando l’area di sbarco, l’approdo dell’elevatore verso la Zona H, che il Comune si è impegnato a realizzare con uno stanziamento da 65mila euro".



Frutto di un accordo stretto ancora dall’Amministrazione Marello, l’opera prevede un costo complessivo di 2.173.000 euro, con la società ferroviaria a coprirne buona parte (1.548.000), mentre il Gruppo Ferrero aveva partecipato con un proprio contributo da 100mila euro. Analoga cifra era stata intanto messa in conto dal Comune, raggiungendo così una copertura più che sufficiente a realizzare il primo dei due lotti previsti dal progetto, mentre un secondo, per circa mezzo milione di euro, comprende altri lavori complementari, tra i quali una pista ciclabile in via Vivaro.



Per quando la passerella sarà finalmente terminata, e quindi utilizzabile dai tanti pendolari oggi costretti a attraversare il passaggio di livello verso via Vivaro, dovrebbero essere in funzione da tempi i nuovi campi da basket e beach volley che il Comune sta realizzando in queste settimana proprio in Zona H.

"Ci aspettiamo che siano pronti per inizio ottobre", dice qui Reggio, con una previsione che pare più certa.