Coldiretti Cuneo lancia l'allarme: "Primi tentativi di speculazione dal mondo della prima trasformazione delle nocciole"

“ Stiamo parlando di un prodotto, ovvero la Nocciola Piemonte IGP e la Tonda gentile trilobata, che tutto il mondo identifica come un’eccellenza – aggiunge Fabiano Porcu , Direttore di Coldiretti Cuneo – che coinvolge 1.300 aziende cuneesi con 13.000 ettari di superficie coltivata, di cui 11.000 in piena produzione, per una produzione totale media di 140.000 quintali ”.

Proprio per questo, ai piemontesi e non solo, Coldiretti si appresta a mostrare, con un’operazione di trasparenza attraverso un video-documentario del regista Stefano Rogliatti, la differenza, anche dal punto di vista etico, che esiste tra quanto coltivato in Italia e quanto avviene in Turchia.