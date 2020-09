Dalle colline Unesco la sfida "green" delle cantine: un hub unico per il trasporto e la logistica dei vini

Ottimizzare i flussi dei trasporti di vino nell’area Unesco, rendere il territorio più vivibile per i cittadini e più godibile per i turisti, ridurre l’impatto del traffico e delle emissioni in atmosfera e, attraverso un "hub" logistico, agevolare la vendita diretta a distanza anche attraverso l’e-commerce.



Sono questi gli obiettivi dell’ambizioso progetto messo a punto in stretta sinergia da Coldiretti Cuneo e Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, con la collaborazione di partner operativi per i trasporti, la logistica e l’informatica.



Il progetto, in studio da oltre un anno, è stato presentato in anteprima oggi, giovedì 3 settembre, ad alcuni rappresentanti istituzionali e amministratori dei Comuni in cui muoverà i primi passi con una sperimentazione che a breve coinvolgerà una decina di produttori vitivinicoli.



All’evento, presieduto dal presidente dell'ente di tutela Matteo Ascheri e dal direttore di Coldiretti Cuneo Fabiano Porcu, hanno preso parte l’Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo, guidata dal sindaco di Novello Roberto Passone (in sua assenza ha partecipato il primo cittadino di Monforte Livio Genesio), la sindaca di Barolo Renata Bianco e il direttore dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato Roberto Cerrato.



Il progetto, condiviso da tutti i componenti del gruppo di lavoro, intende offrire alle cantine un servizio per la movimentazione e la gestione delle merci in fase di vendita, fondato sulla sostenibilità, grazie all’utilizzo di mezzi idonei a ridurre il decongestionamento del traffico nei territori Unesco, con possibile estensione ad altre aree, a beneficio di chi vive queste terre e di chi viene a scoprirle, attratto dalle opportunità di enoturismo offerte dai vitivinicoltori.



“Le strade e le colline vitate sono sempre più frequentate, oltre che dai turisti tradizionali, dai ‘cicloturisti’, sull’onda del boom delle e-bike: un trend in crescita che ottimizza la fruizione delle attrazioni naturali e antropiche del territorio, ma che mal si concilia con la circolazione di grossi mezzi quali autoarticolati o Tir. Si prevede allora un servizio di ritiro e consegna delle merci programmato nelle cantine, modificabile al bisogno, con automezzi di ridotte dimensioni e ‘green’, e il temporaneo stoccaggio in appositi magazzini condizionati e organizzati (hub) per la preparazione del ‘groupage’ in attesa del carico sul mezzo, in genere di grande portata, verso la destinazione finale con percorrenza delle grandi arterie viarie” dichiara il presidente del Consorzio del Barolo Matteo Ascheri.



“In stretta connessione con questa attività – aggiunge il direttore di Coldiretti Cuneo Fabiano Porcu – il gruppo di lavoro sta lavorando a una rete che realizzi un servizio d’appoggio per le vendite oltre confine, anche tramite l’utilizzo di canali e-commerce, che durante il lockdown hanno dimostrato particolare efficacia. Un incentivo, dunque, alla vendita rivolta al consumatore finale, oggi ostacolata da formalità fiscali, doganali, burocratiche, oltre che da oggettive complicanze logistiche distributive. L’hub altamente organizzato provvederà al servizio di magazzinaggio, groupage, trasporto e gestione delle merci in transito per dare supporto alle vendite e alle spedizioni verso l’estero”.



Raccolto il consenso dei rappresentanti dei Sindaci e dell’Associazione dei Paesaggi Unesco, Coldiretti Cuneo e Consorzio del Barolo sono pronti a realizzare il protocollo sperimentale che vedrà coinvolte alcune cantine, prima di estendere l’operazione all’intero territorio interessato.