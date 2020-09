Dronero investe sulla cultura, 10mila euro di contributi da Roma per la biblioteca comunale

Il Comune ha ottenuto 10.000 dal Ministero dei beni, attività culturali e turismo per l’acquisto di ulteriori libri a disposizione presso la Biblioteca Comunale.



Dronero investe sulla cultura. Il comune, capitale della Valle Maira, ha ottenuto un contributo di 10mila euro da parte del Ministero dei beni, attività culturali e turismo. A comunicarlo l’assessore alla cultura del comune Alessandro Agnese attraverso una nota.



La cifra ottenuta sarà utilizzata per l’acquisto di ulteriori libri da fornire alla Biblioteca Comunale, arricchendo così l’offerta culturale per tutti i cittadini droneresi.