La Pmt di Pinerolo parlerà toscano, si tratta su 14 dipendenti: coinvolti anche lavoratori cuneesi

A contendersi la Pmt di via Martiri del XXI a Pinerolo erano due aziende toscane, entrambe della provincia di Lucca, leader nel settore delle macchine per la carta: in una gara fatta di rilanci l’ha spuntata il gruppo A.Celli di Porcari, sulla Toscotec di Marlia, frazione di Capannori.

«L’aggiudicazione ci è stata comunicata oggi e non conosciamo ancora i termini economici – spiega Arcangelo Montemarano, referente territoriale del sindacato Fim-Cisl –. Ci aspettiamo di essere convocati al più presto per aprire una trattativa sindacale».

Il bando di gara fissava l’assunzione di almeno 14 dipendenti tra Pinerolo e Cuneo, su un centinaio complessivi, e per i sindacati è importante capire le intenzioni dell’azienda e il piano industriale: «Bisogna vedere se intendono produrre qui e cosa intendono produrre per poter aprire una contrattazione sui livelli di occupazione».