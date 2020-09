Non solo asfalti: Alba rimette mano alle piste ciclabili provate dal tempo

C’è anche il capitolo piste ciclabili nel pacchetto di manutenzioni straordinarie sulla viabilità cittadina che Alba ha programmato per questa seconda parte del 2020.



"L’intenzione – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Reggio – è quella di rimettere a nuovo percorsi che in termini generali abbisognano di una profonda manutenzione, a partire da una segnaletica orizzontale che negli anni è andata perdendosi, consumata dal tempo, rendendo gli stessi in molti casi non sufficiente riconoscibili per gli altri utenti della strada".



Sarebbe il caso del frequentato percorso che corre lungo corso Barolo, ma questa situazione interessa in modo generalizzato buona parte dei tracciati presenti in città.



Sul capitolo la Giunta guidata da Carlo Bo ha stanziato risorse per 50mila euro, che consentiranno di sistemare i fondi ammalorati e ritracciare le strisce che delimitano le corsie riservate alle due ruote.



Diversamente da quanto appena realizzato con la riasfaltatura e il conseguente rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale presso la rotonda di collegamento tra corso Torino e il ponte albertino, quest’ultima operazione non avverrà però mediante la posa di fondi colorati.



"E’ una soluzione poco funzionale, molto bella appena realizzata, ma che per ragioni facilmente comprensibili tende a deteriorarsi in breve tempo. Per questo abbiamo deciso di puntare su semplici strisce di delimitazione in vernice bianca, accompagnate da una frequente riproposizione del simbolo che richiama il passaggio della bicicletta", – spiega ancora Massimo Reggio.



La revisione delle piste ciclabili si collega all’altro progetto sulla mobilità sostenibile portato avanti in queste settimane dallo stesso assessore, di concerto col collega di Giunta Marco Marcarino.



L’idea (leggi qui) è quella di realizzare una serie di piazzole di parcheggio video-sorvegliate riservate alle sole due ruote. L’iniziativa, che in settimana ha visto tenersi un nuovo confronto tecnico, dovrebbe presto entrare nel vivo con la predisposizione della decina di spazi di sosta previsti.