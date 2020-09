Stamperia Miroglio Govone, primi addetti ricollocati a Pollenzo

A un mese dal raggiungimento dell’ accordo tra azienda e lavoratori si torna a parlare dei 151 lavoratori della Stamperia Miroglio di Govone.



Nei giorni scorsi, il 24 agosto, si è tenuto l'esame congiunto col Ministero del Lavoro per la concessione della Cassa Integrazione Straordinaria agli ormai ex addetti della controllata Miroglio Textile, in liquidazione dalla metà dello scorso luglio, dopo la decisione della multinazionale di chiudere lo stabilimento.



Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 2 settembre, presso i locali del Pala Black Miroglio Fashion di via Santa Barbara, i lavoratori sono invece tornati a riunirsi in assemblea.



"Avevamo la necessità di ritrovarci con le persone, sia per fare il punto della situazione sia per spiegare loro alcuni aspetti tecnici e pratici del programma di ricollocazione anche esterna – spiega il sindacalista della Uiltec Uil Asti-Cuneo Vito Montanaro, insieme ai colleghi Angelo Vero (Femca Cisl) e Maria Grazia Lusetti (Filctem Cgil) –. Programma questo che partirà ufficialmente a breve col previsto tavolo di lavoro permanente promosso dal Comune di Alba, grazie all’iniziativa del sindaco Carlo Bo. Tavolo tornato a riunirsi nella mattinata di ieri alla presenza delle rappresentanze sindacali e delle varie associazioni datoriali coinvolte (presenti Confindustria, Confartigianato, Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura e Associazione Commercianti Albesi), oltre che della stessa azienda, del Centro per l’Impiego e dell’agenzia Apro Formazione, per poter cogliere più opportunità lavorative possibili".



Nel frattempo – fanno sapere i sindacati – "alcuni altri lavoratori sono stati ricollocati all'interno del gruppo tessile, impiegati nel reparto di mascherine chirurgiche di Pollenzo", mentre si stanno facendo delle "ulteriori valutazioni per l'inserimento in altri stabilimenti".



"Un percorso ancora in salita, ma che si è comunque messo in moto", commenta Montanaro insieme ai colleghi.